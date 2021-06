Viola Park, Fiorentina aderisce a “Cantieri trasparenti”, garanzia di legalità e regolarità. Il comunicato

Il comunicato stampa rilasciato da Confindustria Firenze espone l’adesione della Fiorentina all’inserimento del progetto Viola Park nel programma trasparenza. E’ la prima fra i committenti fiorentini ad aderire al progetto “Cantiere trasparente”.

Il comunicato:

“Il cantiere per la realizzazione del Viola Park è diventato un “Cantiere trasparente”. E’ stata infatti siglata la convenzione fra ACF Fiorentina, Cassa Edile di Firenze e Nigro e C. Costruzioni, per l’inserimento dei lavori di costruzione della cittadella sportiva della Fiorentina a Bagno a Ripoli, nel programma di trasparenza. L’adesione al sistema “Cantiere trasparente” offre ai committenti, che vi aderiscono, una ulteriore maggiore garanzia di legalità, regolarità e sicurezza di cantiere. Il programma, infatti, coinvolge l’impresa costruttrice e tutti i suoi subappaltatori; e prevede un controllo diretto da parte della Cassa Edile di Firenze (ente di controllo di cui fanno parte Ance Firenze e sindacati) delle presenze e delle relative ore lavorate dagli operai, nonché la partecipazione a percorsi formativi e un monitoraggio costante in tema di sicurezza sul lavoro. ACF Fiorentina ha aderito al programma volontariamente ed è uno dei primi committenti privati fiorentini a impegnarsi, con l’impresa costruttrice dell’opera, nel sistema di “trasparenza” a tutela di sicurezza e legalità dei lavoratori di cantiere”.

