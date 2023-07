Viola Park ancora un cantiere, il 3 agosto riunione commissione. Vigili del fuoco non vogliono rischi

Non ci sono ancora le autorizzazioni per aprire il Viola Park al pubblico, doveva essere il 27 luglio la riunione della Commissione ma è stata spostata al 3 agosto. Lo annuncia la giornalista Rai Sara Meini:

Slitta ancora la data della riunione della Commissione che deve concedere l’agibilità al nuovo centro sportivo viola. Adesso è fissata per il 3 agosto. Ci sono da firmare deroghe importanti per la sicurezza e i vigili del fuoco non vogliono alcun rischio.

