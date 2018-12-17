Viola Club Settebello contro Simeone: "Non meriti categoria, raccomandato. Vattene a gennaio"
Il Viola Club Settebello, storico della tifoseria gigliata, non ha preso benissimo il brutto gesto di Simeone oggi fatto alla Curva Fiesole e ai tifosi viola. Questo il post pubblicato sulla loro pagi...
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2018 01:24
Il Viola Club Settebello, storico della tifoseria gigliata, non ha preso benissimo il brutto gesto di Simeone oggi fatto alla Curva Fiesole e ai tifosi viola. Questo il post pubblicato sulla loro pagina Facebook ufficiale: