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Viola Club Settebello contro Simeone: "Non meriti categoria, raccomandato. Vattene a gennaio"

Il Viola Club Settebello, storico della tifoseria gigliata, non ha preso benissimo il brutto gesto di Simeone oggi fatto alla Curva Fiesole e ai tifosi viola. Questo il post pubblicato sulla loro pagi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2018 01:24
Viola Club Settebello contro Simeone: "Non meriti categoria, raccomandato. Vattene a gennaio" -
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Il Viola Club Settebello, storico della tifoseria gigliata, non ha preso benissimo il brutto gesto di Simeone oggi fatto alla Curva Fiesole e ai tifosi viola. Questo il post pubblicato sulla loro pagina Facebook ufficiale:

Viola Club Settebello contro Simeone: "Non meriti categoria, raccomandato. Vattene a gennaio"

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