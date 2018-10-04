Viola club Londra: storia del torneo tra tifoserie, a breve si riparte ma quel 4-0 alla Juventus...

LONDRA La stagione della Fiorentina è ai nastri di partenza; il fischio d’inizio è fissato per sabato 13 ottobre, in Coram’s Fields. L’avversario è il Milan.È la London Supporters League (LSL), il to...

LONDRA La stagione della Fiorentina è ai nastri di partenza; il fischio d’inizio è fissato per sabato 13 ottobre, in Coram’s Fields. L’avversario è il Milan.

È la London Supporters League (LSL), il torneo londinese per tifosi giunto alla sua terza edizione, che partirà ufficialmente il 6 ottobre. Lunedì scorso, presso il pub di West Kensington “Famous 3 Kings, si sono tenuti i sorteggi per definire il calendario 2018/2019. Sono ammesse squadre che fanno capo ad un club di tifosi e così il Viola club Londra partecipa come Fiorentina.

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Ecco le novità di questa stagione, prima fra tutte l’ingresso di tre nuove squadre, che portano il totale a dieci. È tutto da scoprire il reale valore delle debuttanti Paris Saint Germain, Milan e Panathinaikos. A fronte delle tre nuove aggiunte, si registra l’uscita di scena del Porto, costretto ad abbandonare il torneo per via di una rissa in campo causata da un proprio giocatore nello scorso campionato. Tolleranza zero non solo a parole.

La formula

Si gioca in nove contro nove, due tempi da venticinque minuti ciascuno, con il solo cambio di campo fra l’uno e l’altro. Il numero di giocatori sorprende? Le dimensioni del campo, più simile al calcio a sette che a undici, anche? Licenza poetica inglese; in fondo le regole le hanno sempre scritte loro.

Il piatto prevede il campionato, in cui tutte le squadre si affrontano più volte in turni settimanali e la Famous 3 Kings Cup, l’equivalente della coppa nazionale, ad eliminazione diretta. Poi ci sono la Champions Cup, riservata alle prime quattro classificate del campionato, e l’Europa Cup, per le squadre posizionatesi dalla quinta all’ottava piazza. Per le ultime due non resta che attendere il campionato successivo.

Nel mezzo, i gestori del pub Famous 3 Kings, che sponsorizza il torneo con circa duemila sterline, organizzano due feste ogni anno, dedicate alla LSL; in occasione di quella di lunedì scorso si sono tenuti i sorteggi, mentre a fine stagione ci saranno le premiazioni. L’annata passata si è conclusa per la Fiorentina con una finale di F3K Cup persa ai rigori. Ogni partita viene ripresa e trasmessa in diretta su Facebook. Tutti i dettagli, le foto e i video si trovano sulla pagina Facebook London Supporters League.

Fiorentina-Juventus 4-0

Il 10 giugno 2017 per il Viola club Londra è una data di quelle da ricordare. Una vittoria sui rivali meno tollerati, ancora più dolce per i protagonisti in campo perché inattesa. La Fiorentina sfavorita batte la Juventus con un roboante 4-0. Il ruolo di Underdog, come dicono in Inghilterra, ai cuce a pennello sui calciatori viola, che arrivano in campo senza un pallone per effettuare il riscaldamento, sfoggiando inediti pantaloncini blu. Di là dalla trincea maglie ufficiali a strisce, sotto a casacche luccicanti, palleggiano e corrono insieme in ordine militare. I viola chiedono un pallone in prestito agli avversari ed è già tempo di iniziare. Di là, una folta panchina trova lo spazio anche per un portiere di riserva; di qua ci si sente una volta di più Davide con la sua fionda e non importa se di Michelangelo o di Donatello. Il risultato finale rievoca il 4-2 di Giuseppe Rossi; emozioni in campo.

Emozione anche dopo la tragica morte di Davide Astori, il 4 marzo scorso, ricordata con partecipazione dalle squadre partecipanti al torneo. Così la Roma con l maglia numero 23 che Davide indossava in riva al Tevere e l’organizzazione con una coppa commemorativa consegnata al presidente del Viola club Londra, Lorenzo De Feo.

Ecco le tre foto in ricordo della giornata:

Niccolò Di Pietro - Viola club Londra