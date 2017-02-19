Vincono Napoli, Pescara e Sassuolo. Pari tra Samp e Cagliari. La classifica...

I risultati delle partite pomeridiane...

Sono terminate da pochi minuti le sfide delle 15.00 in Serie A valevoli per la venticinquesima giornata. Risultato pieno per Pescara, Napoli e Sassuolo. Pari tra Sampdoria e Cagliari.

Sampdoria-Cagliari 1-1 (Isla, Quagliarella)

Pescara-Genoa 5-0 (aut. Orban, Caprari 2, Benali, Cerri)

Chievo Verona-Napoli 1-3 (Insigne, Hamsik, Zielinski, Meggiorini (C))

Udinese-Sassuolo 1-2 (Fofana (U), Defrel 2)

In classifica il Napoli torna secondo a 54 punti in attesa della Roma, accorcia il Pescara di Zeman sul Crotone a 12 punti.

Gabriele Caldieron