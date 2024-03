Viktoria Plzen ancora imbattuto in Conference League, 1 solo goal subito in tutto il torneo

Il sorteggio sorride alla Fiorentina che pesca il Viktoria Plzen passato ieri ai rigori contro il Servette. La squadra viola partirà sicuramente favorita dato anche il basso valore della rosa della squadra ceca, 28 milioni secondo Transfermarkt, ma non è una squadra da sottovalutare visto anche l’ottimo percorso della squadra in Conference League. Infatti il Plzen è ancora imbattuto nella competizione, avendo fatto 6 vittorie su 6 ai gironi e 2 pareggi a reti bianchi contro il Servette agli ottavi, inoltre è anche la miglior difesa della competizione avendo subito un solo goal, di contro però un attacco sicuramente non molto prolifico avendo segnato solo 9 goal in 8 partite. Rendimento sicuramente diverso per loro nel campionato della Repubblica Ceca che li vede al momento alla terza piazza ma molto distante da i primi 2 posti occupate dalle squadre di Praga. Il giocatore più pericoloso del Plzen è Pavel Sulc giovane trequartista (Classe 2000) che ha messo a referto 14 goal e 2 assist in campionato. Sicuramente una partita che ci vede favoriti sulla carta ma una squadra da non prendere troppo sottogamba.

SORTEGGI CONFERENCE LEAGUE