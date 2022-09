Vigiani è al settimo cielo: “Vengo da Scandicci. Gli errori che ci fanno segnare fanno parte del calcio”

Luca Vigiani, allenatore della primavera del Bologna prestato per una partita alla prima squadra, ha parlato in sala stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Mi sento bene, è stata una bella settimana intensa e stimolante, grande soddisfazione per me e per tutto l’ambiente. Dediche? Ci vorrebbe un’oretta di tempo, la dedica a tutti quelli che hanno creduto che questa settimana si potesse lavorare in un certo modo. Errori? In una partita di calcio ce ne sono tanti, su Igor c’è stata una buona pressione da parte di Musa, è stato premiato dalla pressione che ha fatto. Ho ringraziato per la grande partecipazione di tutta la squadra. Sono di Scandicci, quartiere di Firenze (ride ndr)

Ho cercato di non stravolgere troppo i nostri aspetti, le conoscenze che ha, a partire dal modulo, spero di aver lasciato qualcosa ma in 4 giorni è difficile lasciare qualcosa di diverso, spero che Thiago Motta possa dire che ho lasciato qualcosa a questa squadra. Non sono d’accordo che nel primo tempo siamo stati in difficoltà, siamo stati intensi, abbiamo fatto degli errori che potevano essere valutati meglio. Nel secondo tempo siamo stati più precisi.

Io sono partito dalle certezze di questa squadra che sono state date da Mihajlovic, cose che sono nate e cresciute con lui. Sinisa diceva che non si vive senza problemi e senza difficoltà, già questo è un esempio che portiamo ai ragazzi nel settore e che portiamo nella settimana di lavoro”

