Viery: “Preferisco giocare da centrale che da terzino ma gioco dove il mister preferisce”

Il difensore brasiliano ha parlato in sala stampa dopo il passaggio del turno in Coppa

Al termine della gara contro il Pisa, il calciatore della Fiorentina Viery interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Quanto è stato importante non prendere gol?

"Molto importante perché stiamo facendo un bel lavoro difensivo. Possiamo ancora migliorare ma lavoriamo tanto per questo"

Preferisce giocare da centrale o da terzino?

“lo gioco dove il Mister preferisce anche se preferisco giocare da centrale che da terzino".

Come si sta trovando in Italia?

"E' un calcio molto tattico, io sto apprendendo molto perché è molto diverso dal calcio brasiliano". Lo riporta Tuttomercatoweb