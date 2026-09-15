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Viery: “Preferisco giocare da centrale che da terzino ma gioco dove il mister preferisce”

Il difensore brasiliano ha parlato in sala stampa dopo il passaggio del turno in Coppa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 settembre 2026 00:03
Viery: “Preferisco giocare da centrale che da terzino ma gioco dove il mister preferisce” -
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Acf Fiorentina
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Al termine della gara contro il Pisa, il calciatore della Fiorentina Viery interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Quanto è stato importante non prendere gol?

"Molto importante perché stiamo facendo un bel lavoro difensivo. Possiamo ancora migliorare ma lavoriamo tanto per questo"

Preferisce giocare da centrale o da terzino?

“lo gioco dove il Mister preferisce anche se preferisco giocare da centrale che da terzino".

Come si sta trovando in Italia?

"E' un calcio molto tattico, io sto apprendendo molto perché è molto diverso dal calcio brasiliano". Lo riporta Tuttomercatoweb

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