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Viery incoraggia la Fiorentina sui social: "Continuiamo insieme, lavorando per migliorare ogni giorno"

Il difensore della Fiorentina, Viery, dopo la partita di ieri sera contro l'Atalanta, incoraggia il popolo viola propri canali social

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2026 18:17
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Viery incoraggia la Fiorentina sui social: "Continuiamo insieme, lavorando per migliorare ogni giorno" - Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina non va oltre il 2-2 contro l'Atalanta. Dopo essere passata in svantaggio, la formazione viola riesce a ribaltare momentaneamente il risultato grazie alle reti di Njie e Joao Mario, senza però riuscire a conquistare i tre punti.

Nonostante il risultato, arriva un messaggio di incoraggiamento da parte di uno dei protagonisti della sfida. Il difensore viola, sceso in campo dal primo minuto contro i bergamaschi, ha voluto trasmettere fiducia ai compagni e a tutto l'ambiente attraverso un post pubblicato sui propri profili social.

"Continuiamo insieme, lavorando per migliorare ogni giorno”, queste le parole del giocatore, che invita a mantenere unito il gruppo e a proseguire il lavoro quotidiano per superare le difficoltà e tornare alla vittoria.

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