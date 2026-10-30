Viery incoraggia la Fiorentina sui social: "Continuiamo insieme, lavorando per migliorare ogni giorno"
Il difensore della Fiorentina, Viery, dopo la partita di ieri sera contro l'Atalanta, incoraggia il popolo viola propri canali social
La Fiorentina non va oltre il 2-2 contro l'Atalanta. Dopo essere passata in svantaggio, la formazione viola riesce a ribaltare momentaneamente il risultato grazie alle reti di Njie e Joao Mario, senza però riuscire a conquistare i tre punti.
Nonostante il risultato, arriva un messaggio di incoraggiamento da parte di uno dei protagonisti della sfida. Il difensore viola, sceso in campo dal primo minuto contro i bergamaschi, ha voluto trasmettere fiducia ai compagni e a tutto l'ambiente attraverso un post pubblicato sui propri profili social.
"Continuiamo insieme, lavorando per migliorare ogni giorno”, queste le parole del giocatore, che invita a mantenere unito il gruppo e a proseguire il lavoro quotidiano per superare le difficoltà e tornare alla vittoria.