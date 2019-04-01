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(VIDEO): Tanti auguri ad Antognoni, “il ragazzo che giocava guardando le stelle”

Giancarlo Antognoni compie 65 anni, per questo vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi, che con le immagini di Violachannel ci proiettano nel passato, presente e futuro dell...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 aprile 2019 11:45
(VIDEO): Tanti auguri ad Antognoni, “il ragazzo che giocava guardando le stelle” - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
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Giancarlo Antognoni compie 65 anni, per questo vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi, che con le immagini di Violachannel ci proiettano nel passato, presente e futuro della nostra Fiorentina targata “Antonio”

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