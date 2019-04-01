(VIDEO): Tanti auguri ad Antognoni, “il ragazzo che giocava guardando le stelle”
Giancarlo Antognoni compie 65 anni, per questo vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi, che con le immagini di Violachannel ci proiettano nel passato, presente e futuro dell...
A cura di Redazione Labaroviola
01 aprile 2019 11:45
Giancarlo Antognoni compie 65 anni, per questo vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi, che con le immagini di Violachannel ci proiettano nel passato, presente e futuro della nostra Fiorentina targata “Antonio”