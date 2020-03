I calciatori della Fiorentina in questi giorni di quarantena stanno intrattenendo i tifosi sui social. Oggi Gaetano Castrovilli ha messo un video nel quale sulle note di Cenerentola prima volteggia con la scopa poi danza sul pallone come in campo con un inchino finale accompagnato dalla didascalia “Salagadula megicabula bibbidi-bobbidi-bu. In questo momento mi diverto, ballo e pulisco e voi che fate?”