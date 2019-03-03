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(VIDEO): “Such a shame” in Atalanta-Fiorentina. Dal dualismo tra Hamrin e Batistuta a Kalinic...

La meravigliosa canzone dei Talk Talk - Such a shame, accompagna la consueta clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci introduce ad Atalanta-Fiorentina....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 marzo 2019 12:11
(VIDEO): “Such a shame” in Atalanta-Fiorentina. Dal dualismo tra Hamrin e Batistuta a Kalinic... - Fiorentina's Argentine soccer star Gabriel Batistuta celebrates after he scored against Bologna during their Serie A match in Florence 05 December.
Fiorentina's Argentine soccer star Gabriel Batistuta celebrates after he scored against Bologna during their Serie A match in Florence 05 December.
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La meravigliosa canzone dei Talk Talk - Such a shame, accompagna la consueta clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci introduce ad Atalanta-Fiorentina. Un match quest’oggi da “tripla” ma ricordate i gol di Batistuta, Hamrin, Baggio e... Kalinic?

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