(VIDEO): “Such a shame” in Atalanta-Fiorentina. Dal dualismo tra Hamrin e Batistuta a Kalinic...
La meravigliosa canzone dei Talk Talk - Such a shame, accompagna la consueta clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci introduce ad Atalanta-Fiorentina....
A cura di Redazione Labaroviola
03 marzo 2019 12:11
La meravigliosa canzone dei Talk Talk - Such a shame, accompagna la consueta clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci introduce ad Atalanta-Fiorentina. Un match quest’oggi da “tripla” ma ricordate i gol di Batistuta, Hamrin, Baggio e... Kalinic?