(VIDEO) Sottil e quello stop contro il Milan da capogiro. All'amico Militari: "Sono stato bravo?"
Uno dei nomi più interessanti provenienti dalla Fiorentina Primavera è sicuramente quello del figlio d'arte Riccardo Sottil. Durante la gara contro il Milan (terminata poi 3-3) il talento classe '99 s...
Uno dei nomi più interessanti provenienti dalla Fiorentina Primavera è sicuramente quello del figlio d'arte Riccardo Sottil. Durante la gara contro il Milan (terminata poi 3-3) il talento classe '99 si è esibito in un mirabolante stop di tacco. Di poi, pubblicato sul suo profilo Facebook ha scherzato con l'amico storico Militari in forza al Cesena di proprietà della Fiorentina: "Sono stato bravo?" Di seguito il video pubblicato dal giocatore tratto dalle immagini di Sportitalia
https://www.labaroviola.com/labaro_content/uploads/2018/05/Riccardo-Sottil-Stop-Milan-Fiorentina.mp4