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(VIDEO) Sottil e quello stop contro il Milan da capogiro. All'amico Militari: "Sono stato bravo?"

Uno dei nomi più interessanti provenienti dalla Fiorentina Primavera è sicuramente quello del figlio d'arte Riccardo Sottil. Durante la gara contro il Milan (terminata poi 3-3) il talento classe '99 s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 maggio 2018 09:06
(VIDEO) Sottil e quello stop contro il Milan da capogiro. All'amico Militari: "Sono stato bravo?" -
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Uno dei nomi più interessanti provenienti dalla Fiorentina Primavera è sicuramente quello del figlio d'arte Riccardo Sottil. Durante la gara contro il Milan (terminata poi 3-3) il talento classe '99 si è esibito in un mirabolante stop di tacco. Di poi, pubblicato sul suo profilo Facebook ha scherzato con l'amico storico Militari in forza al Cesena di proprietà della Fiorentina: "Sono stato bravo?" Di seguito il video pubblicato dal giocatore tratto dalle immagini di Sportitalia


https://www.labaroviola.com/labaro_content/uploads/2018/05/Riccardo-Sottil-Stop-Milan-Fiorentina.mp4

 

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