(VIDEO) Sottil e quello stop contro il Milan da capogiro. All'amico Militari: "Sono stato bravo?"

Uno dei nomi più interessanti provenienti dalla Fiorentina Primavera è sicuramente quello del figlio d'arte Riccardo Sottil. Durante la gara contro il Milan (terminata poi 3-3) il talento classe '99 s...

Uno dei nomi più interessanti provenienti dalla Fiorentina Primavera è sicuramente quello del figlio d'arte Riccardo Sottil. Durante la gara contro il Milan (terminata poi 3-3) il talento classe '99 si è esibito in un mirabolante stop di tacco. Di poi, pubblicato sul suo profilo Facebook ha scherzato con l'amico storico Militari in forza al Cesena di proprietà della Fiorentina: "Sono stato bravo?" Di seguito il video pubblicato dal giocatore tratto dalle immagini di Sportitalia



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