(VIDEO) Sei anni senza Mario Ciuffi, il supertifosoviola armato di frusta che per la Fiorentina ha fatto qualsiasi cosa...

Di Gabriele Caldieron18/02/2013, Firenze e la Fiorentina salutavano Mario Ciuffi: personaggio molto radicato nelle radio e nelle televisioni toscane e fiorentine dove, armato della propria frusta, in...

Di Gabriele Caldieron

18/02/2013, Firenze e la Fiorentina salutavano Mario Ciuffi: personaggio molto radicato nelle radio e nelle televisioni toscane e fiorentine dove, armato della propria frusta, in modo comico, ma anche viscerale, redarguiva un po' tutti alla ricerca del suo consueto obiettivo: il bene per la squadra, senza filtri né polemiche.

Mario era una persona genuina, vera, di quelle che guardano l'uomo in faccia, di quelle senza peli sulla lingua, di quelli con la battuta sempre pronta, insomma: un vero e proprio fiorentino DOC. tanto da meritarsi l'appellativo di "supertifoso".

Si, Mario era super, perchè tra i mille curiosi aneddoti, comprò addirittura una casa a Massa Marittima per seguire la squadra che al tempo, faceva li i suoi ritiri estivi. Il problema? Che la Fiorentina cambiò metà, ed il buon Mario non riuscendo a rivendere l'abitazione, ci rimise molti soldi... Vi proponiamo anche la "Canzone Viola" piena di sentimento ed amore per Firenze e la Fiorentina..