(VIDEO): Ribery tecnica allo stato puro come Edmundo. Fiorentina-Udinese nel segno del numero sette
Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci introduce alla sfida contro l'Udinese nel segno del numero 7 e del parallelis...
A cura di Redazione Labaroviola
05 ottobre 2019 13:50
Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci introduce alla sfida contro l'Udinese nel segno del numero 7 e del parallelismo tra Ribery ed Edmundo.