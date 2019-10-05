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(VIDEO): Ribery tecnica allo stato puro come Edmundo. Fiorentina-Udinese nel segno del numero sette

Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci introduce alla sfida contro l'Udinese nel segno del numero 7 e del parallelis...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2019 13:50
(VIDEO): Ribery tecnica allo stato puro come Edmundo. Fiorentina-Udinese nel segno del numero sette -
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Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci introduce alla sfida contro l'Udinese nel segno del numero 7 e del parallelismo tra Ribery ed Edmundo.

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