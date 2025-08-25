(VIDEO) Piccoli è a Firenze, il nuovo bomber della Fiorentina sta svolgendo le visite mediche

Roberto Piccoli sarà il nuovo attaccante della Fiorentina oltre che l'acquisto più oneroso della storia del club. Arrivato dal Cagliari per 25 milioni più 2 di bonus più il 10% sulla futura rivendita,...

Roberto Piccoli sarà il nuovo attaccante della Fiorentina oltre che l'acquisto più oneroso della storia del club. Arrivato dal Cagliari per 25 milioni più 2 di bonus più il 10% sulla futura rivendita, l'attaccante azzurro sta svolgendo in questi minuti le visite mediche presso l'istituto medico Fanfani. Dopo di che si muoverà verso il Viola Park per mettere la firma sul contratto è diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina. Reduce da una buona stagione a Cagliari in cui è stato il protagonista della lotta salvezza adesso dovrà fare coppia con Kean per portare la Fiorentina verso traguardi più prestigiosi