Labaro Viola

(VIDEO): Pezzella si allena in gruppo, vuole recuperare per Fiorentina-Juventus

Il Capitano della Fiorentina, German Pezzella, dopo essersi allenato a Bologna, oggi si allena regolarmente con il gruppo. L’obbiettivo è quello di rientrare per la gara di sabato contro la Juventus a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 novembre 2018 12:18
(VIDEO): Pezzella si allena in gruppo, vuole recuperare per Fiorentina-Juventus - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
News
Primo Piano
Pezzella
Condividi

Il Capitano della Fiorentina, German Pezzella, dopo essersi allenato a Bologna, oggi si allena regolarmente con il gruppo. L’obbiettivo è quello di rientrare per la gara di sabato contro la Juventus alle 18.00. Una buona notizia dunque per Pioli.

Questo il video ripreso dal profilo ufficiale della Fiorentina su Instagram:

CLICCA QUI PER IL VIDEO

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok