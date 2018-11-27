(VIDEO): Pezzella si allena in gruppo, vuole recuperare per Fiorentina-Juventus
Il Capitano della Fiorentina, German Pezzella, dopo essersi allenato a Bologna, oggi si allena regolarmente con il gruppo. L’obbiettivo è quello di rientrare per la gara di sabato contro la Juventus a...
A cura di Redazione Labaroviola
27 novembre 2018 12:18
Il Capitano della Fiorentina, German Pezzella, dopo essersi allenato a Bologna, oggi si allena regolarmente con il gruppo. L’obbiettivo è quello di rientrare per la gara di sabato contro la Juventus alle 18.00. Una buona notizia dunque per Pioli.
Questo il video ripreso dal profilo ufficiale della Fiorentina su Instagram: