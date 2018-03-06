VIDEO, Tutta la Fiorentina omaggia il capitano, affissa maglia e dedica per Astori fuori al Franchi
Prima della seduta di allenamento la Fiorentina tutta, insieme con il tecnico Pioli e con il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha raggiunto la cancellata fuori dallo stadio Franchi...
A cura di Redazione Labaroviola
06 marzo 2018 14:21
Prima della seduta di allenamento la Fiorentina tutta, insieme con il tecnico Pioli e con il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha raggiunto la cancellata fuori dallo stadio Franchi per attaccare la maglia di Astori e una foto con le dediche della squadra. Ecco il video di questo toccante momento
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