VIDEO, Tutta la Fiorentina omaggia il capitano, affissa maglia e dedica per Astori fuori al Franchi

Prima della seduta di allenamento la Fiorentina tutta, insieme con il tecnico Pioli e con il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha raggiunto la cancellata fuori dallo stadio Franchi...

Prima della seduta di allenamento la Fiorentina tutta, insieme con il tecnico Pioli e con il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha raggiunto la cancellata fuori dallo stadio Franchi per attaccare la maglia di Astori e una foto con le dediche della squadra. Ecco il video di questo toccante momento

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