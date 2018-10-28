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(VIDEO): il primo gol di Saponara con la maglia della Samp... Alla sua ex: il Milan

Questo il gol di Riccardo Saponara per l’1-1 contro il Milan. È il primo in maglia blucerchiata per l’ex attaccante della Fiorentina realizzato proprio contro il Milan altra sua ex squadra. Questo il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 ottobre 2018 18:09
(VIDEO): il primo gol di Saponara con la maglia della Samp... Alla sua ex: il Milan -
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Questo il gol di Riccardo Saponara per l’1-1 contro il Milan. È il primo in maglia blucerchiata per l’ex attaccante della Fiorentina realizzato proprio contro il Milan altra sua ex squadra. Questo il gol:

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