(VIDEO): il primo gol di Saponara con la maglia della Samp... Alla sua ex: il Milan
Questo il gol di Riccardo Saponara per l’1-1 contro il Milan. È il primo in maglia blucerchiata per l’ex attaccante della Fiorentina realizzato proprio contro il Milan altra sua ex squadra. Questo il...
A cura di Redazione Labaroviola
28 ottobre 2018 18:09
Questo il gol di Riccardo Saponara per l’1-1 contro il Milan. È il primo in maglia blucerchiata per l’ex attaccante della Fiorentina realizzato proprio contro il Milan altra sua ex squadra. Questo il gol: