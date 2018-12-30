(VIDEO): il 2018 di Firenze e della Fiorentina, guardando anche in alto verso il cielo

Il servizio di Gabriele Caldieron con il montaggio di Manfredi Pontello andato in onda ieri in occasione del consueto appuntamento “Platinum Calcio” su Italia 7 alle ore 20.45 dove è stata analizzata...

Il servizio di Gabriele Caldieron con il montaggio di Manfredi Pontello andato in onda ieri in occasione del consueto appuntamento “Platinum Calcio” su Italia 7 alle ore 20.45 dove è stata analizzata la gara tra Genoa e Fiorentina. Un resoconto totale sul 2018 gigliato con un pensiero anche a chi, in quest’anno ha lasciato la nostra terra...

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