(VIDEO): Gli highlights di Fiorentina-Hellas Verona 2-1
La premiata ditta “Simeone-Chiesa” oggi si mette in luce. Buona la prestazione dei ragazzi di Pioli che soprattutto nel primo tempo hanno creato molte occasioni da rete.Di seguito il video:Immagini tr...
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2018 20:31
La premiata ditta “Simeone-Chiesa” oggi si mette in luce. Buona la prestazione dei ragazzi di Pioli che soprattutto nel primo tempo hanno creato molte occasioni da rete.
Di seguito il video:
Immagini tratte da Violachannel.tv