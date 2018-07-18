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(VIDEO): Gli highlights di Fiorentina-Hellas Verona 2-1

La premiata ditta “Simeone-Chiesa” oggi si mette in luce. Buona la prestazione dei ragazzi di Pioli che soprattutto nel primo tempo hanno creato molte occasioni da rete.Di seguito il video:Immagini tr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2018 20:31
(VIDEO): Gli highlights di Fiorentina-Hellas Verona 2-1 -
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La premiata ditta “Simeone-Chiesa” oggi si mette in luce. Buona la prestazione dei ragazzi di Pioli che soprattutto nel primo tempo hanno creato molte occasioni da rete.
Di seguito il video:


Immagini tratte da Violachannel.tv

 

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