(VIDEO): Gli Autogol parodizzano Adani: "Alla ragazza sussurri il Tanque Silva e lingua in bocca"
di Lorenzo BigiottiAlcune telecronache passano alla storia, è il caso di quella di Trevisani ed Adani di Inter-Totthenam che ha causato molta ilarità nel web ed anche qualche polemica.A tale proposito...
A cura di Lorenzo Bigiotti
22 novembre 2018 15:04
di Lorenzo Bigiotti
Alcune telecronache passano alla storia, è il caso di quella di Trevisani ed Adani di Inter-Totthenam che ha causato molta ilarità nel web ed anche qualche polemica.
A tale proposito, vi proponiamo un divertente video degli youtuber "Gli Autogol" che hanno parodizzato il commento di Adani nella vita reale. Molto simpatico il riferimento al Tanque Silva che molto di voi ricorderanno con la maglia della Fiorentina.
Ecco un estratto del video: