(VIDEO): Nel giorno del compleanno di Galdiolo con il suo gol alla Roma, riposa in pace “badile”

Oggi è il compleanno di Galdiolo, difensore viola recentemente scomparso nel settembre 2018. A seguito dello stralcio di un pezzo pubblicato su Violachannel da parte di Stefano Borgi, il gol contro la...

Oggi è il compleanno di Galdiolo, difensore viola recentemente scomparso nel settembre 2018. A seguito dello stralcio di un pezzo pubblicato su Violachannel da parte di Stefano Borgi, il gol contro la Roma in un remoto 2-0 nel 78-79.

Per i tifosi era... "badile", un pò per le caratteristiche tecniche non proprio sopraffine, un pò per il modo di giocare ruspante, a tratti ruvido (attenzione però, mai cattivo...) e un pò per il tiro da fuori secco e deciso. Anche questo era Giancarlo Galdiolo, un vecchio cuore viola e grande, grandissimo amico di Giancarlo Antognoni.

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