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(VIDEO): Da Loretta Goggi a Capitan Harlock. Quando la Curva Fiesole aveva un coro per tutti

Fantasia, giochi di parole e cori a ritmo di musica. Era la fantastica Fiorentina di Batistuta, Olivera, Robbiati che tanto piaceva. Ed in Curva Fiesole la fantasia era straripante, ed in questo video...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2019 17:24
(VIDEO): Da Loretta Goggi a Capitan Harlock. Quando la Curva Fiesole aveva un coro per tutti -
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Curva Fiesole
Manfredi Pontello
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Fantasia, giochi di parole e cori a ritmo di musica. Era la fantastica Fiorentina di Batistuta, Olivera, Robbiati che tanto piaceva. Ed in Curva Fiesole la fantasia era straripante, ed in questo video di Manfredi Pontello dalla redazione di Italia 7, è giusto rinfrescarsi la memoria...

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