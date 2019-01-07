(VIDEO): Da Loretta Goggi a Capitan Harlock. Quando la Curva Fiesole aveva un coro per tutti
Fantasia, giochi di parole e cori a ritmo di musica. Era la fantastica Fiorentina di Batistuta, Olivera, Robbiati che tanto piaceva. Ed in Curva Fiesole la fantasia era straripante, ed in questo video...
A cura di Redazione Labaroviola
07 gennaio 2019 17:24
Fantasia, giochi di parole e cori a ritmo di musica. Era la fantastica Fiorentina di Batistuta, Olivera, Robbiati che tanto piaceva. Ed in Curva Fiesole la fantasia era straripante, ed in questo video di Manfredi Pontello dalla redazione di Italia 7, è giusto rinfrescarsi la memoria...