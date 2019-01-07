(VIDEO): Da Loretta Goggi a Capitan Harlock. Quando la Curva Fiesole aveva un coro per tutti

Fantasia, giochi di parole e cori a ritmo di musica. Era la fantastica Fiorentina di Batistuta, Olivera, Robbiati che tanto piaceva. Ed in Curva Fiesole la fantasia era straripante, ed in questo video...

A cura di Redazione Labaroviola 07 gennaio 2019 17:24

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