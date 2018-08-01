VIDEO, Badelj sbarca alla Lazio, ma la societa vuole la sciarpa indietro, il croato non la prende benissimo

È arrivato all'aeroporto di Fiumicino il centrocampista Milan Badelj, croato svincolato dalla Fiorentina, passato alla Lazio dove guadagnerà 1,8 milioni a stagione (300 mila euro in più rispetto quant...

È arrivato all'aeroporto di Fiumicino il centrocampista Milan Badelj, croato svincolato dalla Fiorentina, passato alla Lazio dove guadagnerà 1,8 milioni a stagione (300 mila euro in più rispetto quanto avrebbe guadagnato a Firenze) è stato accolto dalla delegazione del club di Formello con la classica sciarpa di benvenuto. Nel consegnargliela, è però anche arrivata al centrocampista l'insolita richiesta di restituire la sciarpa che aveva già al collo. Il motivo? Presto detto: sarebbe stata necessaria all'arrivo, previsto nella stessa serata, dell'altro nuovo acquisto laziale Joaquin Correa (preso dal Siviglia).

Questo il video dell'accaduto, dove si può notare l'espressione perplessa di Badelj alla richiesta di lasciare la sciarpa d'ordinanza al futuro compagno di squadra:



