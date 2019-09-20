(VIDE0): il gol di gran classe di Baggio, Batistuta e tutte le emozioni delle sfide contro l'Atalanta
Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci introduce alla sfida contro l'Atalanta. Baggio, Batistuta, Hamrin, la partico...
A cura di Redazione Labaroviola
20 settembre 2019 18:18
Come di consueto vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi che con le immagini di Violachannel ci introduce alla sfida contro l'Atalanta. Baggio, Batistuta, Hamrin, la particolarità della maglia viola e tanto tanto altro...