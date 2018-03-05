Vicino di casa di Astori: " Mi mancherai, come farò senza i nostri aperitivi?"

Toscana TV ha contattato il vicino di casa di Astori: "Caro Davide, ti conoscevo molto bene essendo vicini di casa in centro a Firenze, prendendo l’aperitivo in via del Parione ed essendo il tuo consu...

Toscana TV ha contattato il vicino di casa di Astori: "Caro Davide, ti conoscevo molto bene essendo vicini di casa in centro a Firenze, prendendo l’aperitivo in via del Parione ed essendo il tuo consulente d’immagine. Voglio ricordarti come una persona davvero umile, sempre disponibile e di grande bontà d’animo. Mi mancheranno gli aperitivi e mi mancherai quando venivi in negozio a chiedermi mille consigli per comprare uno shampoo o un gel per i tuoi capelli. Fai buon viaggio caro amico mio e progeggi Vittoria in ogni passo della sua vita."