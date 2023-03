Vice all. Lech: “Bello tornare a Firenze. Se vogliamo passare il turno, dovremo vincere a Poznan”

Dariusz Dudka, vice allenatore del Lech Poznan, ha così parlato della prossima sfida in Conference contro la Fiorentina ai canali del club polacco. Queste le sue parole: “Non credo che ci fossero squadre deboli rimaste tra i potenziali avversari, quindi ci aspettavamo un avversario forte. Sarà un bel confronto che non vediamo l’ora. Da giocatore ho vissuto incontri con la Fiorentina, sono contento che avrò la possibilità di tornare a Firenze. Abbiamo grandi tifosi alle spalle, che viaggiano con noi anche in trasferta. Ricordiamo la prima partita contro il Djurgarden, durante la quale abbiamo sentito un supporto incredibile per 90 minuti, ed è stato lo stesso nella seconda partita. Se vogliamo andare oltre, dovremmo ottenere un buon risultato a Poznań”.