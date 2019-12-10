Vic. pres. Flamengo: "Volevamo Pedro lo sanno tutti, ma il Flui non voleva cederlo a noi. Adesso..."
Marcos Braz vicepresidente del Flamengo ha parlato ai microfoni di Fox Sports: “Il Flamengo era interessato all’acquisto di Pedro la scorsa estate, è cosa nota. Abbiamo insistito, ma il Fluminense non...
A cura di Redazione Labaroviola
10 dicembre 2019 13:04
Marcos Braz vicepresidente del Flamengo ha parlato ai microfoni di Fox Sports: “Il Flamengo era interessato all’acquisto di Pedro la scorsa estate, è cosa nota. Abbiamo insistito, ma il Fluminense non voleva cederlo a noi. E’ stata una situazione che è andata fuori dai nostri piani. Adesso siamo pronti a cogliere le opportunità che il mercato offrirà”