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Vic. pres. Flamengo: "Volevamo Pedro lo sanno tutti, ma il Flui non voleva cederlo a noi. Adesso..."

Marcos Braz vicepresidente del Flamengo ha parlato ai microfoni di Fox Sports: “Il Flamengo era interessato all’acquisto di Pedro la scorsa estate, è cosa nota. Abbiamo insistito, ma il Fluminense non...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 dicembre 2019 13:04
Vic. pres. Flamengo: "Volevamo Pedro lo sanno tutti, ma il Flui non voleva cederlo a noi. Adesso..." - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Marcos Braz vicepresidente del Flamengo ha parlato ai microfoni di Fox Sports: “Il Flamengo era interessato all’acquisto di Pedro la scorsa estate, è cosa nota. Abbiamo insistito, ma il Fluminense non voleva cederlo a noi. E’ stata una situazione che è andata fuori dai nostri piani. Adesso siamo pronti a cogliere le opportunità che il mercato offrirà”

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