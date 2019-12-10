Vic. pres. Flamengo: "Volevamo Pedro lo sanno tutti, ma il Flui non voleva cederlo a noi. Adesso..."

Marcos Braz vicepresidente del Flamengo ha parlato ai microfoni di Fox Sports: “Il Flamengo era interessato all’acquisto di Pedro la scorsa estate, è cosa nota. Abbiamo insistito, ma il Fluminense non...

A cura di Redazione Labaroviola 10 dicembre 2019 13:04

Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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