Viareggio Cup Women's, presenti Fiorentina e Florentia. Ecco la data del sorteggio

Bologna, Fiorentina, Florentia, Genoa, Inter, Juventus, Sassuolo e Spezia sono le otto compagini al femminile che daranno vita dal 18 al 26 marzo prossimo alla prima edizione della Viareggio Women’s...

Bologna, Fiorentina, Florentia, Genoa, Inter, Juventus, Sassuolo e Spezia sono le otto compagini al femminile che daranno vita dal 18 al 26 marzo prossimo alla prima edizione della Viareggio Women’s Cup, organizzata dal Cgc Viareggio. Questa prima edizione, come il torneo degli uomini , è riservata alle formazioni Primavera. Sarà articolata in due gironi eliminatori composti da quattro club , le prime due classificate disputeranno le semifinali (la prima del girone A contro la seconda del girone B; la prima del girone B contro la seconda del girone A) e le vincenti si sfideranno nella finalissima di martedì 26 (trasmessa sulla Rai). Il sorteggio per la composizione dei gironi si terrà il prossimo 4 marzo al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago in occasione della presentazione ufficiale dell'edizione numero 71 della Viareggio Cup (11-27 marzo).

Viareggiocup.com