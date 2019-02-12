Viareggio Cup 2019, sorteggiati i gironi eliminatori. Fiorentina con Perugia e due team stranieri..

Si sono tenuti oggi pomeriggio i sorteggi della settantunesima edizione del Torneo di Viareggio, che si svolgerà dall'11 al 27 marzo e che per la prima volta prevede anche un torneo dedicato alle Wome...

Si sono tenuti oggi pomeriggio i sorteggi della settantunesima edizione del Torneo di Viareggio, che si svolgerà dall'11 al 27 marzo e che per la prima volta prevede anche un torneo dedicato alle Women's.

La Fiorentina Primavera si trova nel girone otto dei dieci gironi eliminatori - costituiti da quaranta squadre di cui diciassette straniere - assieme a Krasnodar, Perugia e Westchester United. Piccola curiosità per questi ultimi, sfoggiano un giglio come stemma sul petto. Di seguito il prospetto completo con tutti i gironi.

Girone 1: Inter, Braga, Cagliari, Leichhartdt (Australia).

Girone 2: Empoli, Everton, Ascoli, Soccer Star (Usa).

Girone 3: Bologna, Bruges, Ternana, America de Cali.

Girone 4: Torino, Norchi Dinamoeli Tbilisi, Rieti, Atletico Paranaense.

Girone 5: Parma, Nania (Ghana), Venezia, Euro Liac (Usa).

Girone 6: Sassuolo, RFS (Lettonia), Benevento, Pontedera.

Girone 7: Milan, Berekum Chelsea (Ghana), Spezia, Carrarese.

Girone 8: Fiorentina, Krasnodar, Perugia, Westchester United (Usa).

Girone 9: Genoa, Dukla Praga, Livorno, Atlantida Juniors (Uruguay).

Girone 10: Rappresentativa Serie D, Under 19 Cina, Spal, Salernitana.

Fonte: Tuttomercatoweb.com