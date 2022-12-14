Vialli annuncia: “Sospendo i miei impegni con la FIGC per superare questa fase della malattia”

Gianluca Vialli sospende i suoi impegni con la FIGC: “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i...

Gianluca Vialli sospende i suoi impegni con la FIGC: “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”. Il capo delegazione degli Azzurri, ha annunciato oggi alla FIGC la sua assenza in occasione delle prossime gare della Nazionale, attesa nel 2023 dall’inizio delle qualificazioni all’Europeo 2024. Poi prosegue: “L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio”.

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