Verso Russia 2018: l'Italia se la vedrà con la Svezia nei playoff. Il sorteggio completo...
Si è dato poco concluso, alla FIFA House di Zurigo, il sorteggio dei playoff che decreteranno le ultime squadre che potranno volare in Russia per prendere parte alla prossima edizione dei mondali. L'I...
A cura di Redazione Labaroviola
17 ottobre 2017 14:01
Si è dato poco concluso, alla FIFA House di Zurigo, il sorteggio dei playoff che decreteranno le ultime squadre che potranno volare in Russia per prendere parte alla prossima edizione dei mondali. L'Italia, classificatasi al secondo posto nel suo girone alle spalle della Spagna, se la vedrà con. Di seguito il sorteggio completo:
Irlanda del Nord-Svizzera
Croazia-Grecia
Danimarca-Irlanda
Svezia-Italia