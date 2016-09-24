Verso il Milan: si rivedono alcuni elementi "da Europa League". Ancora Tomovic in difesa...

Pochi minuti fa, Radio Bruno Toscana ha cercato di stilare la possibile formazione viola di domani contro il Milan. All'attacco dovrebbe esserci Kalinic, e non Babacar, per il quale però resta viva pi...

Pochi minuti fa, Radio Bruno Toscana ha cercato di stilare la possibile formazione viola di domani contro il Milan. All'attacco dovrebbe esserci Kalinic, e non Babacar, per il quale però resta viva più di una possibilità. Sulla trequarti, invece, Borja Valero e Ilicic. Sulla fascia destra è ballottaggio fra Tello e Bernardeschi, con il secondo in vantaggio sul primo. Sulla corsia mancina potrebbe esserci spazio per Maxi Olivera. Sarebbe la prima partita in Serie A per l’uruguaiano. In difesa non sarà disponibile Astori che dovrebbe tornare a disposizione per la gara di giovedì in Europa League contro il Qarabag o, al più tardi, domenica contro il Torino. Al suo posto dovrebbe scendere in campo Salcedo, e non De Maio, accanto a Gonzalo Rodriguez e a Tomovic.