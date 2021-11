Verso la Samp, Gonzalez, valutazioni in corso, Igor verso un posto dal 1′ così come Sottil

Oggi è la vigilia di Fiorentina-Sampdoria che si giocherà domani alle 18:30 al Franchi. Terracciano confermato in porta, Torreira in regia. In difesa Quarta potrebbe lasciare in favore di Igor così come Venuti per Odriozola e Sottil per Callejon. Da valutare Nico Gonzalez il quale sta gradualmente rientrando. Lo scrive il Corriere dello Sport.

