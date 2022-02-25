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Verso il Sassuolo: Terracciano torna in porta, duello Torreira-Amrabat in regia 

Rispetto all'Atalanta ci saranno alcune novità di formazione per la sfida contro il Sassuolo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 febbraio 2022 08:49
Verso il Sassuolo: Terracciano torna in porta, duello Torreira-Amrabat in regia  - Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Lucas Torreira espulso

Qualche novità rispetto all’Atalanta é comunque sicura. Tra i pali torna Terracciano, poi Quarta al posto dello squalificato Milenkovic, davanti Gonzalez e Sottil cercano conferma. Regista? Ancora Torreira o via libera per Amrabat. Lo scrive il Corriere Dello Sport.

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