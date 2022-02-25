Verso il Sassuolo: Terracciano torna in porta, duello Torreira-Amrabat in regia
Rispetto all'Atalanta ci saranno alcune novità di formazione per la sfida contro il Sassuolo
A cura di Redazione Labaroviola
25 febbraio 2022 08:49
Qualche novità rispetto all’Atalanta é comunque sicura. Tra i pali torna Terracciano, poi Quarta al posto dello squalificato Milenkovic, davanti Gonzalez e Sottil cercano conferma. Regista? Ancora Torreira o via libera per Amrabat. Lo scrive il Corriere Dello Sport.
LEGGI ANCHE, VENDITA LIBERA BIGLIETTI PER LA JUVENTUS PER I RESIDENTI A FIRENZE, 4 BIGLIETTI PER CHI HA VIOLA GOLD
https://www.labaroviola.com/vendita-libera-biglietti-per-la-juventus-per-i-residenti-a-firenze-4-biglietti-per-chi-ha-viola-gold/166838/