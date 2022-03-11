Verso il Bologna: Odriozola in dubbio, ok Bonaventura. In attacco Gonzalez-Ikoné

Italiano deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione

Odriozola percepisce ancora del fastidio, la sua presenza dal 1' contro il Bologna domenica è in dubbio nonostante sia tornato ad allenarsi con il gruppo Fiorentina. Bonaventura ci sarà, mentre ai lati di Piatek dovrebbero esserci Gonzalez e Ikoné. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

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