Verso Cagliari: Badelj con l’ammonizione odierna entra in diffida così come Astori...
Anche Badelj si aggiunge all’elenco dei diffidati in casa viola. Il centrocampista oggi, nella gara interna contro il Genoa ha rimediato un giallo che lo porta in diffida insieme ad Astori. Ricordiamo...
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2017 17:47
Anche Badelj si aggiunge all’elenco dei diffidati in casa viola. Il centrocampista oggi, nella gara interna contro il Genoa ha rimediato un giallo che lo porta in diffida insieme ad Astori. Ricordiamo che per far scattare la squalifica servono 5 ammonizioni. Nella gara in terra sarda, per i cagliaritani mancherà Luca Cigarini.