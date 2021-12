Verso Bologna: Gonzalez e Milenkovic dal 1′, Venuti in pole su Odriozola. Out Nastasic e Castrovilli

Mancano due giorni alla partita del Dall’Ara che vedrà fronteggiarsi Bologna e Fiorentina. Stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport, Nico Gonzalez potrebbe tornare tra i titolare, mentre Pulgar tra i convocati dopo più di un mese d’assenza.

PORTIERI In porta è ballottaggio fra Terracciano e Dragowski, le gerarchie tra i pali non sono più consolidate. Castrovilli e Nastasic si allenano ancora a parte.

DIFESA In difesa Milenkovic tornerà al centro della difesa con uno tra Quarta e Igor, mentre Venuti sembra in pole su Odriozola per il ruolo di terzino destro.

CENTROCAMPO A centrocampo si va verso la quarta conferma di fila per il terzetto composto da Torreira, Bonaventura e Duncan.

ATTACCO In attacco si dovrebbe rivedere Nico Gonzalez, mentre si giocano un posto Callejon, Sottil e Saponara.

Probabile formazione (4-3-3) Terracciano/Dragowski; Biraghi, Milenkovic, Quarta/Igor, Venuti; Torreira, Bonaventura, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara/Callejon/Sottil

