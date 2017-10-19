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Verso il Benevento: Saponara continua a lavorare a parte, improbabile la convocazione

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda la situazione di Riccardo Saponara. Il trequartista ex Empoli infatti continua a lavorare a parte, nel te...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2017 12:30
Verso il Benevento: Saponara continua a lavorare a parte, improbabile la convocazione -
Rassegna Stampa
Benevento
Saponara
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L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda la situazione di Riccardo Saponara. Il trequartista ex Empoli infatti continua a lavorare a parte, nel tentativo di risolvere il problema al piede sinistro che lo ha già costretto a saltare l'ultima partita contro l'Udinese, e per questa ragione la sua convocazione per la trasferta di Benevento sembra piuttosto improbabile.

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