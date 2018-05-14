Vergogna tifosi Juventus, manichini napoletani impiccati "Abbiamo un sogno nel cuore"

Lo sfottò è di pessimo gusto. E ha già fatto il giro del web. Il tam tam è partito domenica sera, quando un tifoso della Juve di Mondragone, in provincia di Caserta, ha pubblicato la foto che ha indig...

A cura di Redazione Labaroviola 14 maggio 2018 15:04

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