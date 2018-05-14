Vergogna tifosi Juventus, manichini napoletani impiccati "Abbiamo un sogno nel cuore"
Lo sfottò è di pessimo gusto. E ha già fatto il giro del web. Il tam tam è partito domenica sera, quando un tifoso della Juve di Mondragone, in provincia di Caserta, ha pubblicato la foto che ha indig...
Lo sfottò è di pessimo gusto. E ha già fatto il giro del web. Il tam tam è partito domenica sera, quando un tifoso della Juve di Mondragone, in provincia di Caserta, ha pubblicato la foto che ha indignato i tanti sostenitori azzurri. C’è uno striscione che fa il verso al coro intonato dal pubblico del San Paolo. “Avevano un sogno nel cuore”, questa la scritta. Poi il dettaglio macabro che non è piaciuto a nessuno: ci sono tre giocatori con le maglie del Napoli e le maschere di Pulcinella, impiccati al ponte. Lo striscione è stato poi rimosso nella notte da alcuni sostenitori del Napoli.
Repubblica.it