Vergogna Ferencvaros, i tifosi intimidoscono studentesse e insultano un uomo africano

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla massiccia presenza di tifosi del Ferencvaros per le strade di Firenze. Non sono mancati, si legge, momenti di tensione. Elisabetta, professoressa d’arte e guida turistica, ha denunciato intimidazioni ad alcune sue studentesse su Ponte Vecchio. Queste le sue parole: “Ho penato non poco a tenere i tifosi ungheresi lontani dalle ragazze. Molti erano energumeni ubriachi e aggressivi, vagavano con alla mano bottiglie di vodka, birra e Jaaegermeister”. Anche in via XXVII Aprile un cameriere di origine africana ha raccontato di avere ricevuto gravi insulti razziali dai tifosi provenienti dall’Ungheria

NEL FRATTEMPO NARDELLA LITIGA CON UN TIFOSO