Vergogna e ripugnanza nella notte di Milano, tifosi di Milan e PSG si scontrano con la polizia
Tifosi di Milan e Psg avrebbero dato vita ad una vera e propria guerriglia urbana che ha reso necessario l'intervento della polizia.
Sdegno e vergogna nella notte di Milano, dove gli accorsi tifosi del PSG, questa sera di scena a San Siro contro il Milan in Champions League, si sono resi protagonisti di scontri armati contro i rivali di tifo della curva rossonera.
I fatti, che secondo la documentazione dei media nazionali si sono verificati in prossimità dei Navigli, trarrebbero origine da vecchi dissapori intercorrenti tra le due compagini di tifo, che nella notte di vigilia della partita hanno dato vita a questa orribile pagina di calcio e di sport.
Risultano, a seguito delle colluttazioni, diversi feriti, uno addirittura in condizioni gravissime.
L'uomo, un sostenitore francese di 34 anni, sarebbe infatti stato raggiunto da una coltellata inferta da un ultras milanista.
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