Vergogna e ripugnanza nella notte di Milano, tifosi di Milan e PSG si scontrano con la polizia

Tifosi di Milan e Psg avrebbero dato vita ad una vera e propria guerriglia urbana che ha reso necessario l'intervento della polizia.

A cura di Redazione Labaroviola 07 novembre 2023 16:04

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