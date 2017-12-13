Veretout non perdona dagli 11 metri, viola nuovamente in vantaggio!
La Fiorentina si riporta in vantaggio con Veretout che dagli 11 metri non sbaglia il calcio di rigore precedentemente guadagnato da Babacar..
A cura di Redazione Labaroviola
13 dicembre 2017 18:41
La Fiorentina si porta nuovamente in vantaggio con Veretout che dagli 11 metri non perdona Puggioni.
Il rigore è stato guadagnato da Babacar che girandosi in area è viene abbattuto dai due centrali difensivi della Sampdoria. Dopo un consulto dalla Var, l'arbitro Abisso concede il rigore.