Veretout non perdona dagli 11 metri, Fiorentina avanti alla mezz'ora

Trova il vantaggio la Fiorentina alla mezz'ora grazie Jordan Veretout. Il francesce trova la rete su rigore spiazzando il numero uno bianconero Bizzarri

Trova il vantaggio la Fiorentina alla mezz'ora grazie Jordan Veretout. Il francesce trova la rete su rigore spiazzando il numero uno bianconero Bizzarri. Il precedenza, Chiesa era sfuggito sulla destra facendosi atterrare in area. Rete meritata per i viola che piu volta erano andati vicini al g dell'1-0