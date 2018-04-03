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Veretout non perdona dagli 11 metri, Fiorentina avanti alla mezz'ora

Trova il vantaggio la Fiorentina alla mezz'ora grazie Jordan Veretout. Il francesce trova la rete su rigore spiazzando il numero uno bianconero Bizzarri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2018 18:48
Veretout non perdona dagli 11 metri, Fiorentina avanti alla mezz'ora - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Veretout
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Trova il vantaggio la Fiorentina alla mezz'ora grazie Jordan Veretout. Il francesce trova la rete su rigore spiazzando il numero uno bianconero Bizzarri. Il precedenza, Chiesa era sfuggito sulla destra facendosi atterrare in area. Rete meritata per i viola che piu volta erano andati vicini al g dell'1-0

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