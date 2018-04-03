Veretout non perdona dagli 11 metri, Fiorentina avanti alla mezz'ora
Trova il vantaggio la Fiorentina alla mezz'ora grazie Jordan Veretout. Il francesce trova la rete su rigore spiazzando il numero uno bianconero Bizzarri
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2018 18:48
Trova il vantaggio la Fiorentina alla mezz'ora grazie Jordan Veretout. Il francesce trova la rete su rigore spiazzando il numero uno bianconero Bizzarri. Il precedenza, Chiesa era sfuggito sulla destra facendosi atterrare in area. Rete meritata per i viola che piu volta erano andati vicini al g dell'1-0