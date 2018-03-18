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Veretout la sblocca all'ora di gioco, 1-0 viola al Grande Torino

La sblocca la Fiorentina all'ora di gioco. Errore grave sulla trequarti di Acquah che si fa scippare il pallone da Veretout

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2018 16:11
Veretout la sblocca all'ora di gioco, 1-0 viola al Grande Torino - Veretout Fiorentina
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La sblocca la Fiorentina all'ora di gioco. Errore grave sulla trequarti di Acquah che si fa scippare il pallone da Veretout. Il centrocampista viola s'invola verso la porta e segna da davanti a Sirigu, portando in vantaggio la propria squadra. 0-1 al Grande Torino

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