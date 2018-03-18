Veretout la sblocca all'ora di gioco, 1-0 viola al Grande Torino
La sblocca la Fiorentina all'ora di gioco. Errore grave sulla trequarti di Acquah che si fa scippare il pallone da Veretout
A cura di Redazione Labaroviola
18 marzo 2018 16:11
La sblocca la Fiorentina all'ora di gioco. Errore grave sulla trequarti di Acquah che si fa scippare il pallone da Veretout. Il centrocampista viola s'invola verso la porta e segna da davanti a Sirigu, portando in vantaggio la propria squadra. 0-1 al Grande Torino