Veretout su Instagram: “Quattro partite quattro finali, se vogliamo...Possiamo!”
Il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout ha pubblicato un post su Instagram suonando la carica in vista della partita contro il Napoli: “Quattro partite, quattro finali. Se vogliamo possiam...
A cura di Redazione Labaroviola
29 aprile 2018 16:18
Il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout ha pubblicato un post su Instagram suonando la carica in vista della partita contro il Napoli: “Quattro partite, quattro finali. Se vogliamo possiamo!”