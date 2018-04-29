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Veretout su Instagram: “Quattro partite quattro finali, se vogliamo...Possiamo!”

Il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout ha pubblicato un post su Instagram suonando la carica in vista della partita contro il Napoli: “Quattro partite, quattro finali. Se vogliamo possiam...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 aprile 2018 16:18
Veretout su Instagram: “Quattro partite quattro finali, se vogliamo...Possiamo!” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout ha pubblicato un post su Instagram suonando la carica in vista della partita contro il Napoli: “Quattro partite, quattro finali. Se vogliamo possiamo!”

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