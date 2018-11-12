Veretout: "Frustrati dopo il pareggio col Frosinone. Lavoreremo sodo durante la tregua"
Non è andato giù a nessuno il pareggio contro il Frosinone di venerdì scorso, né ai tifosi, né ai giocatori. Tra questi ultimi anche Jordan Veretout, che su Instagram scrive le seguenti parole: “La fr...
A cura di Redazione Labaroviola
12 novembre 2018 17:38
Non è andato giù a nessuno il pareggio contro il Frosinone di venerdì scorso, né ai tifosi, né ai giocatori. Tra questi ultimi anche Jordan Veretout, che su Instagram scrive le seguenti parole: “La frustrazione dell’ultima partita lascia spazio alla tregua durante la quale lavoreremo sodo per raggiungere la vittoria. Continuamo a lavorare”.