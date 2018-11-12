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Veretout: "Frustrati dopo il pareggio col Frosinone. Lavoreremo sodo durante la tregua"

Non è andato giù a nessuno il pareggio contro il Frosinone di venerdì scorso, né ai tifosi, né ai giocatori. Tra questi ultimi anche Jordan Veretout, che su Instagram scrive le seguenti parole: “La fr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2018 17:38
Veretout: "Frustrati dopo il pareggio col Frosinone. Lavoreremo sodo durante la tregua" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Non è andato giù a nessuno il pareggio contro il Frosinone di venerdì scorso, né ai tifosi, né ai giocatori. Tra questi ultimi anche Jordan Veretout, che su Instagram scrive le seguenti parole: “La frustrazione dell’ultima partita lascia spazio alla tregua durante la quale lavoreremo sodo per raggiungere la vittoria. Continuamo a lavorare”.

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