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Veretout entra nel mirino dell'Inter. Le possibili mosse dei nerazzurri...

Il Corriere dello Sport, parlando del mercato dell'Inter, scrive come ai nerazzurri serva ‘un Modric’. Dopo vari affari saltati l'estate scorsa, però, adesso la dirigenza dell'Inter pensa a Veretout,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2018 13:13
Veretout entra nel mirino dell'Inter. Le possibili mosse dei nerazzurri... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Rassegna Stampa
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Il Corriere dello Sport, parlando del mercato dell'Inter, scrive come ai nerazzurri serva ‘un Modric’. Dopo vari affari saltati l'estate scorsa, però, adesso la dirigenza dell'Inter pensa a Veretout, che piace molto a Spalletti. Il giocatore attualmente ha un lungo contratto con la Fiorentina che richiede dunque una cifra alta per lasciarlo partire.

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