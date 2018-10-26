Veretout entra nel mirino dell'Inter. Le possibili mosse dei nerazzurri...
Il Corriere dello Sport, parlando del mercato dell'Inter, scrive come ai nerazzurri serva ‘un Modric’. Dopo vari affari saltati l'estate scorsa, però, adesso la dirigenza dell'Inter pensa a Veretout,...
A cura di Redazione Labaroviola
26 ottobre 2018 13:13
Il Corriere dello Sport, parlando del mercato dell'Inter, scrive come ai nerazzurri serva ‘un Modric’. Dopo vari affari saltati l'estate scorsa, però, adesso la dirigenza dell'Inter pensa a Veretout, che piace molto a Spalletti. Il giocatore attualmente ha un lungo contratto con la Fiorentina che richiede dunque una cifra alta per lasciarlo partire.