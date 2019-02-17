Veretout: "Chiesa è stato preso, questa vittoria ci serviva. Vogliamo l'Europa"

Le parole del centrocampista viola Jordan Veretout dopo la fine della partita: "Abbiamo fatto una bella partita contro la Spal

Le parole del centrocampista viola Jordan Veretout dopo la fine della partita: "Abbiamo fatto una bella partita contro la Spal, che ha comunque giocato un grand match. Chiesa mi ha detto che il giocatore della Spal lo aveva preso, era rigore. Questa vittoria ci ha aiutato tanto, vogliamo concentrarci partita per partita per centrare l'Europa. Ci aspetta una settimana importante, possiamo fare molto bene"